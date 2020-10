NLB bo s ponedeljkom začasno skrajšala delovni čas poslovalnic

Ljubljana, 23. oktobra - NLB bo s ponedeljkom zaradi epidemioloških razmer začasno prešla na skrajšani delovni čas poslovalnic. Odprte bodo vsak delovnik od 8. do 15. ure. Kot so sporočili, večjega zapiranja enot ne predvidevajo, vendar se lahko to ob nadaljnjem zaostrovanju razmer spremeni. Stranke ob tem pozivajo, naj poslovalnico obiščejo le, če je to nujno.