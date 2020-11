V gradbeni jami za Bežigradom vzniknil ustvarjalni laboratorij Krater

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 2. novembra - Na območju skoraj 30-letne gradbene jame za Bežigradom je v sodelovanju društev Trajna in prostoRož ter Društva za permakulturo Slovenije poleti zaživel ustvarjalni laboratorij Krater, ki lokalcem, ustvarjalcem in drugim ponuja možnost in prostor za uresničitev projektov. Jesen je bila ciljni čas za zagon aktivnosti, a je vmes posegla epidemija.