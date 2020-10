Vlada v pripravo prostorskega načrta za avtocesto Postojna-Jelšane

Ljubljana, 23. oktobra - Vlada je v četrtek sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto med Postojno in Jelšanami. Z 38-kilometrskim odsekom bi razbremenili druge ceste in izboljšali navezavo na mednarodne cestne povezave. Pri umeščanju trase v prostor je sicer pričakovati pripombe lokalnih prebivalcev in težave zaradi okoljevarstvenih ukrepov.