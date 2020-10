Ljubljana, 25. oktobra - Vrtovi so vedno bolj pomemben življenjski prostor za številne organizme, zato Nacionalni inštitut za biologijo in Botanični vrt Univerze v Ljubljani v okviru projekta LIFE Naturaviva vabita k prijavi na natečaj za biodiverziteti najbolj prijazen vrt. Prijave so na voljo do 20. decembra, so sporočili z inštituta.