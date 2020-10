Koper, 22. oktobra - Silva Križman v komentarju Zaskrbljujoča rdeča "enotnost" piše o ravnanju ljudi v boju s koronavirusom. Po avtoričinem mnenju je poletje prineslo lažno olajšanje in nekateri so si dali duška ter dopust izkoristili za oddih, druženje in zabave.