Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novem rekordnem številu potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji. V sredo je bilo tako odkritih 1663 okužb, umrlo pa je devet bolnikov s covidom-19. Poročale so tudi o novih ukrepih vlade za zajezitev širjenja koronavirusa in pogovoru med premierjem Janezom Janšo in nemško kanclerko Angelo merkel.