Obrambni ministri Nata o misijah v Afganistanu in Iraku

Bruselj, 23. oktobra - Obrambni ministri članic zveze Nato bodo drugi dan virtualnega zasedanja posvetili misijama v Afganistanu in Iraku, potem ko so se prvi dan osredotočili na krepitev odvračalne in obrambne drže, krepitev odpornosti ter pregled uresničevanja obrambnih ciljev. Slovenijo zastopa obrambni minister Matej Tonin.