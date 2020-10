EU in Združeno kraljestvo nadaljujeta pogajanja o prihodnjih odnosih

London, 22. oktobra - EU in Združeno kraljestvo sta danes v Londonu začela nov krog pogajanj o prihodnjih odnosih. "Zdaj je časa še zelo malo," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja in dodal, da to priznavata obe strani. Napovedal je še, da bodo pogajanja zelo intenzivna, poročajo tuje tiskovne agencije.