Vlada predlaga DZ aktivacijo izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri varovanju državne meje

Ljubljana, 22. oktobra - Vlada je pripravila predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske (SV) pri širšem varovanju državne meje in ga bo poslala v DZ. Ministrstvo za obrambo in policija bosta do uveljavitve sklepa, če bo do nje prišlo, uskladila in pripravila končno besedilo pravil delovanja SV pri izvajanju teh pooblastil, so sporočili po seji vlade.