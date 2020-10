Vlada predlaga uvedbo brezplačnega vrtca od drugega otroka

Ljubljana, 22. oktobra - Vlada je pripravila predlog novele zakona o vrtcih. Ta med drugim prinaša ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, ter uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne, so sporočili po seji.