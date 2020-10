Rekordno število novih okužb z novim koronavirusom tudi na Nizozemskem in Danskem

Amsterdam/Koebenhavn, 22. oktobra - Rekordno število novih okužb z novim koronavirusom so danes tako kot v številnih drugih evropskih državah potrdili tudi na Nizozemskem in Danskem. Medtem ko so na Nizozemskem v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 9283 novih okužb, imajo na Danskem rekordnih 760 novih potrjenih primerov koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.