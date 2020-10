V brežiškem domu starostnikov še naprej rast okužb z novim koronavirusom

Brežice/Krško, 22. oktobra - V Domu upokojencev Brežice, kjer je bilo do srede znanih 44 okužb z novim koronavirusom pri stanovalcih in 14 pri zaposlenih, so v sredinem krogu testiranj med stanovalci odkrili še 11 okuženih, pri zaposlenih pa nobenega. Vseh okuženih skupaj pa je zdaj 69. Stanovalci v rdeči coni se sicer počutijo v redu in imajo blago obliko bolezni.