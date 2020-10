Žreb evropskih kvalifikacijskih skupin za SP 2022 7. decembra

Ljubljana, 22. oktobra - V Afriki, Aziji in Južni Ameriki že potekajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Evropske kvalifikacije pa bodo med marcem in novembrom 2021. Žreb evropskih kvalifikacijskih skupin bo 7. decembra ob 18. uri v Zürichu, so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze (Fifa).