V akciji za večjo varnost pešcev največji kršitelji prav pešci

Ljubljana, 22. oktobra - Policisti, ki so v akciji za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden med 5. in 18. oktobrom preverjali pravilno ravnanje voznikov in pešcev, so ugotovili kar 2018 kršitev. Vozniki so bili kršitelji največkrat zaradi izsiljevanja pešcev na prehodih za pešce, pešci pa zaradi prečkanja ceste ob rdeči luči in na mestih, kjer ni prehoda.