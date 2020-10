Newyorške borze uvodoma višje

New York, 22. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Med vlagatelji odmeva predvsem novica, da je število novih prošenj za finančno pomoč brezposelnim prejšnji teden upadla tretji teden zapored. Delnice Tesle so, potem ko je družba poročala o petem zaporednem četrtletju z rastjo dobička, uvodoma pridobile poltretji odstotek.