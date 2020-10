Poslanci neenotni glede obdavčenja digitalnih velikanov

Ljubljana, 22. oktobra - DZ je danes obravnaval tudi predlog zakona o davku na digitalne storitve, ki so ga pripravili v Levici in s katerim bi po sedemodstotni stopnji obdavčili storitve digitalnih multinacionalk. V koaliciji menijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, opozicijski poslanci pa so vladi očitali, da zamuja priložnost za dodaten priliv v proračun.