Za alpske smučarje se načrti ne spreminjajo

Ljubljana, 22. oktobra - Poslabšanje epidemioloških razmer in omejitveni ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa neposredno ne vplivajo na načrte in trenažni proces alpskih smučarjev, ki se pripravljajo na nove tekmovalne izzive. Žan Kranjec in Štefan Hadalin se po ledeniški veleslalomski uverturi v Söldnu nista vrnila domov, temveč trenirata v Val Senalesu.