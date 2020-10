Solkan, 22. oktobra - Organizatorji evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki bi moralo potekati med 4. in 7. novembrom v Solkanu, so po tehtnih razpravah in glasovanju odločili, da zaradi trenutnih okoliščin, omejitev in preprečevanja širjenja covida-19 načrtovano tekmovanje na Soči odpovejo.