Na temeljno vojaško usposabljanje skupina zdravstvenih delavcev

Ljubljana, 22. oktobra - Skupina zdravnikov in diplomiranih zdravstvenikov je ta teden začela s temeljnim vojaškim strokovnim usposabljanjem za pripadnike rezervne sestave Slovenske vojske (SV). V vojski so pojasnili, da so se pred tem posvetovali z vsakim posameznikom in njegovim delodajalcem ter da njihova odsotnost z dela tudi v času epidemije ni problematična.