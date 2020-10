Policisti ljudi pozivajo, naj se vzdržijo objestnega ravnanja in provokacij

Jesenice/Kranj, 22. oktobra - Jeseniški policisti so v sredo zvečer obravnavali kršitev javnega reda in miru z nedovoljenim zbiranjem posameznikov, ki so poškodovali tudi koše za smeti in steklo na objektu. Policisti, za katere v tem času tudi prav tako veljajo epidemiološke omejitve, ljudi pozivajo, naj bo to obdobje solidarnosti in ne objestnega ravnanja ter provokacij.