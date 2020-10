Opozicijske poslanske skupine za nujno sejo odbora DZ za kulturo o Metelkovi 6

Ljubljana, 22. oktobra - Predstavniki opozicijskih poslanskih skupin SAB, Levica, LMŠ in SD so se na skupni novinarski konferenci opredelili proti izgonu kulture in kritične misli z Metelkove 6. Izrekli so se za sklic nujne seje odbora DZ za kulturo na to temo, ministrstvo pa med drugim pozvali, naj nemudoma odstopi od namere po prekinitvi najemnih pogodb.