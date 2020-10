Uprizoritev Škofjeloškega pasijona zaradi pandemije prestavljena za leto dni

Škofja Loka, 22. oktobra - Trenutna epidemiološka situacija ne omogoča varnih priprav in izvedbe uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki so jo v Škofji Loki načrtovali spomladi prihodnje leto. Zato bodo uprizoritev za eno leto prestavili in bo predvidoma potekala spomladi 2022. Tristoto obletnico nastanka besedila pa bodo v letu 2021 obeležili z drugimi dogodki.