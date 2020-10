Nemci znova kupujejo zaloge mila in toaletnega papirja

Berlin, 25. oktobra - Pandemija covida-19 vpliva tudi na nakupe potrošnikov. Nemci, ki so ta teden bombardirani z novicami o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom, so začeli znova kupovati večje zaloge mila za roke, razkužil in toaletnega papirja. Med 12. in 17. oktobrom so kupili za 90 odstotkov več toaletnega papirja kot v primerljivem odboju pred pandemijo.