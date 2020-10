Unilever zaradi valutnih nihanj s padcem prihodkov

Haag, 22. oktobra - Britansko-nizozemski proizvajalec potrošniškega blaga Unilever je v tretjem četrtletju beležil padec prihodkov od prodaje, čeprav so potrošniki kupovali veliko proizvodov za domačo rabo. Padec prihodkov, ki so na letni ravni zdrsnili za 2,4 odstotka na 12,9 milijarde evrov, so pripisali valutnim nihanjem, ki so negativno vplivali na rezultate.