Požar v Zgornji Ložnici uničil ostrešje in zgornjo etažo hiše

Slovenska Bistrica, 22. oktobra - V sredo zvečer je zagorela stanovanjska hiša v Zgornji Ložnici v občini Slovenska Bistrica. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Zgornje Bistrice, Slovenske Bistrice, Tinja in Videža, pri tem pa je gašenje oviral močan veter. Uničeno je ostrešje in zgornja etaža hiše, po nestrokovni oceni policije pa škoda znaša okoli 60.000 evrov.