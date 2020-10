Slovenski nogometaši na lestvici Fife dve mesti višje

Zürich, 22. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je po dveh gostujočih zmagah v ligi narodov proti Kosovu in Moldaviji na oktobrski lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila osem točk in dve mesti, tako da je zdaj 62. reprezentanca sveta. Na vrhu je še naprej Belgija pred Francijo in Brazilijo.