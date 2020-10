V portoroški Vili Napoli v prihodnje programi za starejše

Izola/Portorož, 25. oktobra - Župana Izole in Pirana, Danilo Markočič in Đenio Zadković, ter direktorica Doma upokojencev Izola Romina Zajc so pred dnevi podpisali pismo o podpori programu varstva starejših v portoroški Vili Napoli. Občini sta se pri tem zavezali, da bosta pomagali pri izvajanju programa v skladu z možnostmi in potrebami, ki jih bo izrazil dom upokojencev.