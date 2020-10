Na Giru tokrat vsi kolesarji negativni, en pozitiven test

Videm, 22. oktobra - Na kolesarski dirki po Italiji, kjer je 16. etapo v velikem slogu dobil Slovenec Jan Tratnik, so organizatorji v sodelovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) v torek in sredo opravili 484 antigenskih testov na novi koronavirus. Današnji izvidi so bili za vse kolesarje negativni, pozitiven vzorec pa je oddal eden od članov osebja pri Astani.