Pobuda za poenostavitev postopkov v jamstveni shemi za posojila podjetjem

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 25. oktobra - Jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetjem se s petim protikoronskim zakonom podaljšuje do konca junija prihodnje leto. Država je za jamstva rezervirala dve milijardi evrov, do 20. oktobra je bilo porabljenih okoli 35 milijonov evrov. ZBS in GZS sta na ministrstvo za finance naslovila pobudo za poenostavitev postopkov.