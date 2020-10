Indeksi na evropskih borzah znova padajo

London/Frankfurt/Pariz, 22. oktobra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so tudi današnje trgovanje začeli s padci. Tudi na stari celini med vlagatelji prevladuje slabo razpoloženje zaradi pandemije covida-19 in pogajanj med republikanci in demokrati o novih ukrepih za pomoč ameriškemu gospodarstvu in prebivalstvu, ki še niso prinesla rešitve.