Norveški smučarski tekači: Zdravila za astmo niso doping

Moskva, 22. oktobra - Norveški smučarski tekači so se odzvali na obtožbe predsednice ruske zveze za smučarski tek Jelene Vjalbe, da si Norvežani uspešnost večajo z zlorabo zdravil za astmo, ter njeno trditev, da so 70 odstotkov norveških kolajn na olimpijski igrah osvojili astmatiki. Norveški športniki to zanikajo in zdravil proti astmi nimajo za legalizirani doping.