Mariborsko višje sodišče potrdilo 20-letno zaporno kazen Hromadžićevi

Maribor, 22. oktobra - Mariborsko višje sodišče je v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo tamkajšnjega okrožnega sodišča, ki je marca letos Mediho Hromadžić še drugič obsodilo na enotno kazen 20 let zapora zaradi uboja sestre dvojčice in poskusa uboja matere pred dvema letoma, so za STA potrdili na mariborskem sodišču in tamkajšnjem okrožnem državnem tožilstvu.