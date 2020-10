Ob obravnavi poročila varuha predvsem opozorila o večletni neuresničitvi nekaterih priporočil

Ljubljana, 22. oktobra - DZ je v prvem delu današnjega zasedanja opravil razpravo o poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2019. V njem varuh opozarja na 305 kršitev pravic in podaja 158 priporočil za njihovo odpravo. V razpravi so poslanci kot težavo izpostavili predvsem podatek, da nekatera priporočila ostajajo neuresničena po več let.