Nafta cenejša

Singapur, 22. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Na gibanje cen nafte negativno vpliva rast zalog v ZDA, kar kaže na to, da Američani znova omejujejo dejavnosti zaradi pandemije covida-19. Ameriško ministrstvo za energetiko je sporočilo, da so se zaloge nafte prejšnji teden povečale za 0,8 odstotka na 227 milijonov sodov.