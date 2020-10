Newyorške borze končale s padci

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pod izhodišči, potem ko je še en dan minil brez večjih premikov v pogajanjih o drugem velikem finančnem paketu pomoči ameriškemu gospodarstvu in gospodinjstvom za premagovanje posledic koronske krize, poroča francoska tiskovna agencija AFP.