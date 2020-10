Mariborski odbojkarji uspešni še v Zagrebu

Zagreb, 21. oktobra - Odbojkarji Merkur Maribora so na svoji peti tekmi srednjeevropske lige zabeležili še tretjo zmago. Po dveh porazih proti najboljšima slovenskima kluboma ACH-ju in Calcitu ter dveh uspehih v dvobojih z avstrijskima tekmecema so bili uspešni v Zagrebu, lanskega finalista tega tekmovanja so premagali s 3:0 (21, 21, 22).