Obisk zobozdravnika ostaja varen, na morebitno ponovno zapiranje ambulant so pripravljeni

Ljubljana, 21. oktobra - Obisk zobozdravnika je tudi v trenutnih razmerah varen, saj so zobozdravniki dobro prilagojeni na trenutne razmere, sta poudarila sodelujoča v današnjem spletnem pogovoru o zobozdravstvu v času med in po epidemiji. Zobozdravniki si ponovnega zaprtja ambulant, kot je bil primer spomladi, sicer ne želijo, a so na to vseeno pripravljeni.