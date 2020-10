Domžale, 21. oktobra - V bližini balinišča v Bukovčevi ulici na Viru pri Domžalah je nekaj po 16.30 občan skušal uničiti staro pirotehniko, ki pa je pri tem eksplodirala in ga huje poškodovala. Prvo pomoč so mu nudili bližnja stanovalka in domžalski gasilci, reševalci pa so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča center za obveščanje.