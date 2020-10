Policisti v začetku meseca zaradi serije vlomov ovadili moškega, ki naj bi maja sodeloval pri ugrabitvi

Koper, 21. oktobra - Koprski policisti so v začetku meseca na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 41-letnika z območja Sežane, ki je bil junija letos vpleten v serijo vlomom v trgovine na območju Obale. Moški naj bi maja sicer sodeloval tudi pri ugrabitvi in izsiljevanju, so sporočili s Policijske uprave Koper.