Prekinjena tudi vsa nogometna tekmovanja z izjemo prvih lig ter moške 2. SNL

Ljubljana, 21. oktobra - Nogometna zveza Slovenije je po vladnem sprejetju Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj potrdila, da se bodo pod njenim okriljem nadaljevala prvoligaška tekmovanja in članska moška druga liga, vsa druga tekmovanja pa so do nadaljnjega prekinjena. Odlok bo začel veljati v četrtek.