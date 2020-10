Gantar: Število postelj za bolnike s covidom-19 še lahko povečujemo

Ljubljana, 21. oktobra - Število postelj za bolnike s covidom-19 po besedah ministra Tomaža Gantarja povečujejo sproti oz. po potrebi. Trenutno je to 10 do 12 postelj dnevno, a zdravljenja bo deležen vsak bolnik, ki ga bo potreboval, je zatrdil. Težava so tudi okužbe med zdravstvenimi delavci, doslej so jih našteli več kot 1000, 150 samo v zadnjem mesecu v UKC Ljubljana.