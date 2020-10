Obrambni ministri Nata znova o krepitvi naložb v obrambo

Bruselj, 22. oktobra - Obrambni ministri članic zveze Nato bodo danes in v petek na virtualnem zasedanju znova razpravljali o krepitvi naložb v obrambo. V Natu so dan pred zasedanjem objavili sveže podatke o obrambnih izdatkih za to leto, po katerih je Slovenija pri uresničevanju skupnih obrambnih ciljev še vedno med najslabšimi zaveznicami.