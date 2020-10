Bisnode podjetjem svetuje kopičenje likvidnosti

Ljubljana, 21. oktobra - Spomladanski ukrepi so podjetjem v nekaterih panogah močno omejili poslovanje, posledično so se jim začeli zmanjševati prihodki, stroški pa so ostali enaki. A če jih je takrat delno reševala pomoč države, je ta v drugem valu covida-19 negotova. V svetovalni družbi Bisnode zato podjetjem svetujejo, naj že zdaj začnejo kopičiti likvidnost.