V kranjski galeriji Prešernovih nagrajencev razstava nagrajenih fotografov

Kranj, 22. oktobra - V Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju bo od danes dalje pa do 26. novembra na ogled razstava šestih slovenskih fotografov, ki so bili za svoje ustvarjanje nagrajeni s Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada. Predstavili se bodo Joco Žnidaršič, Stojan Kerbler, Milan Pajk, Tone Stojko, Zmago Jeraj in Boris Gaberščik.