Ljubljanska borza: Cenejše le delnice zavarovalnic

Ljubljana, 21. oktobra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 0,20 odstotka in trgovanje končal pri 829,01 točke. Pozitivnemu trendu niso sledile le delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, kar nekaj pa jih je ohranilo torkovo vrednost. Borzni posredniki so sklenili za 858.000 evrov poslov, od tega več kot četrtino z delnicami Krke.