Okužbo v torek potrdili v več kot 180 občinah, le še ena brez potrjenega primera

Ljubljana, 21. oktobra - Okužbo z novim koronavirusom so v v torek potrdili v več kot 180 občinah po državi, največ v Ljubljani (185). Potem ko so prvič potrdili okužbo v Osilnici, je ostala le še ena občina, to je Sv. Jurij v Slovenskih goricah, kjer še nimajo potrjenega primera.