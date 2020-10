Ministrstvo vabi k sodelovanju v razpravi o prihodnosti podeželja

Ljubljana, 21. oktobra - Kmetijsko ministrstvo vse zainteresirane vabi k sodelovanju v javni razpravi Evropske komisije o dolgoročni viziji za podeželska območja. Njen namen je oceniti dojemanje in mnenja o tem, kako je danes živeti na podeželju ter kako bi se moralo to spremeniti do leta 2040. Razprava je odprta do 30. novembra.