Razprava: Za več inovacij potrebna sprememba miselnosti in sodelovanje

Ljubljana, 21. oktobra - Za več inovacij, ki bodo pomagale reševati težave, kakršna je tudi trenutna pandemija, je poleg zadostnih denarnih sredstev in prevzemanja finančnega tveganja ob nastopu na trgu potrebna tudi sprememba miselnosti in sodelovanje različnih področij znanosti, so ugotavljali v današnji spletni razpravi v soorganizaciji Kemijskega inštituta.