Na dražbi rock'n'rolla ikonični Van Halenovi kitari

Los Angeles, 22. oktobra - Avkcijska hiša Julien's bo na decembrski dražbi Ikone in idoli: Rock 'n' roll ponudila kitari nedavno preminulega legendarnega rockerja in kitarista Eddija Van Halena. Na dražbi bodo tudi predmeti, ki so bili v lasti svetovno znanih glasbenikov, denimo Kurta Cobaina, Elvisa Presleyja, Michaela Jacksona, Madonne in Lady Gaga.