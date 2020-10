Skozi Rimske Toplice vozil 108 kilometrov na uro

Celje, 21. oktobra - Policisti Policijske uprave Celje so v torek izvajali poostren nadzor cestnega prometa in ugotavljali prekoračitve hitrosti. Voznika, ki je v Rimskih Toplicah pri omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro vozil 108 kilometrov na uro, je doletel obdolžilni predlog, začasno so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje.